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Курган

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Публикации за 10.01.17

В Кургане ждут почетных гостей из Сирии / Они приедут весной

В Кургане ждут почетных гостей из Сирии Они приедут весной

Организаторы фестиваля театров кукол «Мечта о полете», который пройдет в Кургане с 20 по 24 апреля, ожидают почетных гостей из Сирии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главы Зауралья. Планируется, что они проведут творческие встречи и посетят спектакли. А слушатели и зрители, в свою очередь, изготовят русские фольклорные куклы и передадут их детям Сирии.

Как отмечает источник, на фестиваль «Мечта о полете» приглашены театры Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Рязани и Перми, а также Греции, Сербии и Польши. Местом встречи актеров, драматургов и гостей праздника станет театр «Гулливер».

В этом году главная тема фестиваля – спектакли-легенды. В частности, «Гулливер» представит постановку «Огонь надежды», которому уже 30 лет. Это история без слов, актеры не видны. В центре внимания – творческая мастерская Пабло Пикассо.

Кроме того, стали известны сроки проведения третьего международного фестиваля современного искусства «Параллели». Он пройдет в ноябре. Также театр «Гулливер» подал заявку на участие в индустриальной биеннале – крупнейшей на Урале выставке современного искусства, которая проходит в Екатеринбурге. Поэтому планируется, что фестиваль «Параллели» пройдет сразу на двух площадках – в Кургане и в столице Среднего Урала. Организаторы готовят современные театральные постановки, хореографические перфомансы и инсталляции.

Курган. Другие новости 10.01.17

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