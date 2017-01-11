Курганский адвокат, потребовавший взятку за «договоренность с судьей», останется за решеткой

Публикации за 11.01.17

В Кургане в законную силу вступил приговор суда в отношении бывшего адвоката, который покушался на получение взятки от подзащитного. Как он объяснил, 750 тысяч рублей ему были нужны для того, чтобы решить вопрос с судьей.

10 ноября Олег Зыкин был признан виновным в совершении преступления по статье «покушение на мошенничество в крупном размере», городским судом ему было назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как было доказано в суде, в марте 2016 года адвокат предложил подсудимому за 750 тысяч рублей оказать содействие в благоприятном исходе уголовного дела, которое рассматривалось в отношении него в суде. Однако деньгами Зыкину завладеть не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками после передачи денежных средств. Ранее правоохранительные органы сообщали также, что судья был даже не в курсе того, что за его спиной пытаются провернуть такое дело.

Накануне в областном суде рассматривались апелляционные жалобы потерпевшего и стороны защиты осужденного. Однако Курганский областной суд оставил их без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменения, сообщают в пресс-службе региональной прокуртуры.

Курган, Марина Шашкова

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