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Курган

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Публикации за 11.01.17

В Кургане перекроют улицу / Причина – ремонт коллектора

В Кургане перекроют улицу Причина – ремонт коллектора

Завтра, 12 января, в Кургане будет закрыта для движения автотранспорта улица Ястржембского на участке от улицы Дзержинского до поселка Механический. Здесь «Водный союз» проведет ремонт канализационного коллектора д-1500 мм.

Как отмечает источника, улица будет закрыта, начиная с 9-00 12 января и до 22-00 24 января.

В «Водном союзе» добавляют, что делают все возможное, чтобы максимально сокращать сроки устранения повреждений на сетях. Так, согласно постановлению администрации города, закрытие участка дороги по ул.Ястржембского должно было произойти ещё в понедельник, 9 января, однако, руководство «Водного союза» нашло возможность уменьшить время перекрытия улицы.

Согласно утвержденному маршруту, движение пассажирских автобусов будет организовано вдоль забора КМЗ по технологической дороге.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 11.01.17

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