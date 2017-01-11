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Курган

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Публикации за 11.01.17

В Зауралье появился специализированный центр компетенций WorldSkills Russia

В Зауралье появился специализированный центр компетенций WorldSkills Russia

Шадринский колледж одним из первых в России получил статус аккредитованного специализированного центра компетенций по «Кузовному ремонту». Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, статус был присвоен Шадринскому политехническому колледжу экспертной комиссией WorldSkills Russia.

По информации источника, вместе с Шадринским колледжем аккредитацию получили 16 профессиональных образовательных организаций страны, которые успешно прошли этап выездной проверки и были одобрены экспертной комиссией. В рамках проверки учитывались наличие качественного профессионального оборудования, квалифицированных кадров и положительные результаты учащихся колледжа в чемпионатах WorldSkills Russia. Также студентам необходимо было успешно справиться с заданиями фрагмента чемпионата по стандартам WorldSkills.

Аккредитация Шадринского политехнического колледжа в качестве специализированного центра компетенций позволит зауральскому учебному заведению стать площадкой для прохождения тренингов для студентов не только российского уровня, но и международного, а эксперты смогут пройти здесь сертификацию в соответствии мировыми стандартами WorldSkills.

Отметим, что специализированные центры компетенций – это центры развития профессий и профессиональных сообществ на территории региона. Они обеспечивают разработку конкурсной и технической документации для конкурсов, актуализации образовательных программ и подготовки участников к соревнованиям чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Поддержка развития специализированных центров компетенций происходит в рамках проекта «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Курган, Марина Шашкова

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