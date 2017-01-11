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Курган

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Публикации за 11.01.17

В Курганской области планируют открыть несколько новых производств

В Курганской области планируют открыть несколько новых производств

В Зауралье в 2017 году планируют открыть несколько новых производств в области машиностроения. Об этом корреспонденту NDNews рассказали в пресс-службе главы региона.

В частности, российско-китайская группа компаний SLC, занимающаяся разработкой и производством буровых установок для нефтедобывающей отрасли, в этом году намерена запустить первый этап производства в Кургане. Для этого сейчас завершается реконструкция производственных помещений в районе поселка Керамзитный.

«Первоначально компания намерена набрать до 160 человек. Далее – расширение производственной площадки для непосредственного выпуска отечественных мобильных буровых установок большой мощности. Второй этап потребует свыше 1000 новых рабочих мест», – сообщает официальный сайт регионального правительства.

Кроме того, сегодня совместно с Министерством промышленности и торговли РФ прорабатывается вопрос по перепрофилированию объекта по уничтожению химического оружия «Щучье», где в последствии будет создан индустриальный парк по производству фармацевтических субстанций, медпрепаратов и медоборудования. «Якорным» предприятием индустриального парка готово выступить ООО «Велфарм».

И это еще не все. На базе ОАО «Курганмашзавод» будут открыты два новых производства. По проекту, это создание сборочного производства гражданской продукции и организация ремонта продукции военного назначения.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 11.01.17

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