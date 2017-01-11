Курганцы воруют воду

Публикации за 11.01.17

В 2016 году в Кургане выявлено 34 незаконных подключения к водопроводу и канализации . 29 врезок сделали простые жители, еще пять – на совести юридических лиц.

Как отмечают в пресс-службе «Водного союза», то, что самовольные подключения к сетям наносят существенный финансовый ущерб ресурсоснабжающей организации, – это еще полбеды. Врезки негативно сказываются на качестве питьевой воды.

«Незаконное подключение осуществляется без соблюдения технологических норм. Не производится промывка, обеззараживание и опрессовка труб, что ставит под угрозу здоровье людей, пользующихся такой водой, – отметил и.о. генерального директора компании Владимир Овсянников. – Кроме того, самовольные врезки в системы водоснабжения и канализации, выполненные кустарным способом, могут стать причиной аварий. Отмечу, что любое несанкционированное присоединение к системам централизованного коммунального водоснабжения и водоотведения является незаконным, ведь вода используется безвозмездно. Поэтому мы продолжаем проводить регулярные рейды по выявлению фактов самовольного подключения к системам водоснабжения.

Отметим, что в случае выявления незаконных врезок, потребителя не только отключают от систем водоснабжения и водоотведения, но и обязуют заплатить за потребленные услуги, начиная с даты незаконной врезки. Средний размер такой платы в 2016 году превысил 75 тысяч рублей. Отключение и повторное подключение также производится за счет потребителя.

Добавим, что штрафные санкции не применяются к тем потребителям, которые добровольно обратились в АО «Водный союз» для легализации незаконной врезки в централизованные сети водоснабжения и водоотведения.

Курган, Марина Шашкова

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