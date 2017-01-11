Зауралью не хватает 106 автобусов для перевозки детей / Они курсируют последние месяцы

Публикации за 11.01.17

Курган, Январь 11 (Новый День, Марина Шашкова) – Новые требования к году выпуска «детских» автобусов вступят в силу с 1 июля 2017 года. Ранее планировалось, что перевозка детей будет осуществляться только на транспортных средствах, возраст которых не превышает 10 лет, уже с 1 января текущего года, однако наступление «часа икс» перенесли.

Тем не менее, в Курганской области ситуация в этой сфере остается непростой. По данным регионального УМВД, в Зауралье систематические организованные перевозки детей к образовательным организациям осуществляют 437 автобусов.

В соответствии с федеральной программой «Школьный автобус» ежегодно осуществляется замена автобусов, не соответствующих требованиям ГОСТ. В рамках этой программы в 2016 году выделено 47 новых автобусов, в том числе 45 из федерального бюджета и два из областного.

Однако «правильных» автобусов в регионе по-прежнему не хватает. По состоянию на 1 января 2017 года срок эксплуатации 106 автобусов, участвующих в подвозе детей к школам в районах области, превышает 10 лет.

Курган. Другие новости 11.01.17

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