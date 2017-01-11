Житель Шадринска выронил наркотики во время полицейской проверки

Публикации за 11.01.17

В городе Шадринск Курганской области полицейские изъяли наркотики в крупном размере. Пакетик с подозрительным веществом на глазах у стражей порядка выронил ранее судимый житель города.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, днём 5 января в Шадринске в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков и ДПС был остановлен автомобиль. В ходе осмотра салона машины полицейские обнаружили на полу сверток с веществом. В результате экспертизы было установлено, что данное вещество является героином массой 5,13 граммов.

Выяснилось, что свёрток с наркотическим средством уронил пассажир автомобиля, 36-летний ранее судимый житель города. Мужчина признался, что наркотическое средство он хранил для личного употребления.

В отношении шадринца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» в отношении лица, сбывшего наркотики данному гражданину. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двадцати лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 11.01.17

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