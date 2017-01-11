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Курган

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Публикации за 11.01.17

В Кургане задержаны лжемедики, укравшие ценности 20 пенсионеров

В Кургане задержаны лжемедики, укравшие ценности 20 пенсионеров

Курганским полицейским благодаря бдительности 77-летней местной жительницы удалось задержать женщин, которые крали ценные вещи и деньги у пенсионеров. Серия краж была зарегистрирована в областном центре в прошлом году.

Под видом медицинских работников к пенсионерам домой приходили две женщины, которые предлагали им пройти медицинское обследование на дому. В случае если хозяин квартиры соглашался на обследование, ему на голову надевали некий медицинский прибор. При этом процедура могла принести максимум эффекта, если проводилась в полной тишине. Поэтому «больного» оставляли в одиночестве на кухне, развернув лицом к окну. В это время «медики» спокойно выносили из квартиры все ценное.

29 декабря 2016 года злоумышленниц удалось задержать. Придя домой к очередной жертве, они проделали привычную манипуляцию: водрузили на голову сомнительный прибор, развернули пенсионерку к окну и оставили в одиночестве на кухне.

К счастью, пенсионерка оказалась бдительной. 77-летняя женщина засомневалась в искренности гостей и, оставив кухонный стул, отправилась в комнату, где и застала воровок за своим занятием. Потерпевшая не растерялась и закрыла одну из злоумышленниц в комнате. Второй, правда, удалось сбежать. До приезда полиции запертую женщину помогали удерживать соседи, которых позвала на помощь пенсионерка. Спустя некоторое время была задержана и подельница воровки.

В настоящее время в отношении женщин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На их счету, по меньшей мере, 20 таких преступлений, считают в УМВД России по Курганской области. Отметим, что женщин, несмотря на их «опыт», не арестовали, а отпустили под подписку о невыезде.

Добавим, что санкция статьи «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Курган, Марина Шашкова

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