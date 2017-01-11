В Крещение в Кургане организуют только одно место для омовений

Публикации за 11.01.17

Пляж «Бабьи пески» вновь выбран местом проведения Крещенских омовений. Здесь 19 января прорубят две купели, каждую из которых оборудуют деревянными перилами и сходнями, и «Иордань» – прорубь в виде креста для забора освященной воды. Такая информация прозвучала на оргсовещании, которое провел замруководителя администрации города Андрей Жижин.

Как было сказано, для жителей города будут созданы все условия. Организуют пункт обогрева купающихся, установят скамейки и раздевалки. Также планируют организовать места торговли, чтобы все желающие смогли после обряда омовения выпить горячего чая и приобрести выпечку.

Крестный ход, предшествующий Крещенским купаниям, пройдет от здания Богоявленского собора до «Иордани». Время его начала пока не определено, о нем обещают сообщить дополнительно.

Особое внимание уделят вопросам безопасности. Как показал проведенный мониторинг толщины льда, сейчас она в местах предполагаемых купаний составляет 44 см, что позволяет выдержать вес до 20 тонн.

Главная задача, которая стоит перед организаторами в настоящее время, – расчистить участки, где будут расположены купели, вывезти снег с прибрежной зоны и территории, где можно припарковать автомобили. Эти работы обещают выполнить до 18 января.

Обеспечить порядок в праздник Крещения Господня будут сотрудники правоохранительных, противопожарных, спасательных ведомств, скорой медицинской помощи. По информации городского УМВД, на время проведения праздничных торжеств, включая крещенские купания и службы в городских храмах и церквях, планируется задействовать 78 сотрудников полиции. Они особо будут следить за тем, чтобы граждане не распивали спиртные напитки и не заходили в воду в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения также проконтролируют, чтобы автомобили не заезжали за дамбу и не парковались в береговой зоне и на льду.

Добавим, что омовения будут разрешены до 23-00 19 января. Уже к утру купели будут демонтированы.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 11.01.17

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