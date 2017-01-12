«Нажми на кнопку – получишь результат». Власти Зауралья вводят новый сервис

Публикации за 12.01.17

В 2017 году на всех официальных страничках в социальных сетях органов исполнительной власти Курганской области должна появиться «красная кнопка» для бизнеса. Новый сервис должен помочь наладить обратную связь власти и предпринимателей через письменные сообщения в течение нескольких минут.

По информации пресс-службы регионального кабмина, предполагается, что все обратившиеся при помощи этой кнопке граждане смогут получить информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, видам налогообложения и регистрации индивидуальных предпринимателей.

Также в каждом районе Курганской области должно открыться отдельное окно для предпринимателей, которое назвали «МФЦ для бизнеса». Помимо предоставляемых в многофункциональных центрах государственных услуг, бизнесмены смогут получать услуги финансово-кредитных, страховых и ресурсоснабжающих организаций.

Курган, Марина Шашкова

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