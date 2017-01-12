Дурной пример заразителен. В Кургане продолжают расти цены на проезд / О повышении заявили еще два перевозчика

Публикации за 12.01.17

С 16 января курганский перевозчик ИП Белобородов Е.И., который обслуживает маршруты №33, 336, 363 вслед за своими коллегами повысит стоимость проезда. Она возрастет на 10% и составит 22 рубля.

По данным Транспортного управления Кургана, в конце месяца, а именно с 25 числа, цены поднимает перевозчик ИП Невструев О.Н., который занимается обслуживанием маршрутов №42, 72 и 321. Билет станет дороже на 2 рубля (сейчас проезд на этих маршрутах стоит 20 рублей).

Напомним, что с начала года уже выросли цены на проезд в автобусах, курсирующих по маршрутам: №№12, 31, 301, 318, 341 и 342. Чуть позже о повышении цен заявила «Транспортная компания», которая занимается перевозкой граждан на маршрутах №№ 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359. В настоящее время проезд подорожал уже на 15 маршрутах.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 12.01.17

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