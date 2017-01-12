В Зауралье молодая мать задушила новорожденного ребенка / В убийстве она призналась сама

Публикации за 12.01.17

25-летняя жительница поселка Юргамыш подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка. С явкой с повинной женщина обратилась в правоохранительные органы. Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СК России по Курганской области, в отношении молодой матери возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

По данным следствия, 31 декабря 2016 года в медицинском учреждении женщина родила ребенка и впоследствии была выписана с новорожденным домой. Однако испытать радость материнства она не спешила. В ночь на 9 января текущего года подозреваемая, находясь в своем доме, убила малыша, закрыв ему дыхательные пути. Затем женщина обратилась в правоохранительные органы и написала явку с повинной, в ходе допроса она призналась в убийстве своего новорожденного ребенка

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершения данного преступления. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 12.01.17

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