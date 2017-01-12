Губернатор Зауралья работает в Белозерском районе

Публикации за 12.01.17

Губернатор Зауралья продолжает серию встреч с руководителями муниципальных образований. Так, с начала недели он пообщался с главой Макушинского района Виктором Воротынцевым и главой Звериноголовского района Михаилом Шейгецем, которые приезжали в Курган. Сегодня Кокорин лично отправился в Белозерский район и уже провел рабочую встречу с руководителем муниципального образования Виктором Терехиным.

Во время беседы, сообщают в пресс-службе регионального кабмина, главными темами стали итоги 2016 года и планы по социально-экономическому развитию района на 2017 год.

Как рассказал Виктор Терехин, в 2016 году собственные доходы муниципального образования выросли на 7% или на 4 млн и составили 68 млн рублей. Останавливаться на достигнутом нельзя, уверен Кокорин.

«Работы по наращиванию собственных доходов необходимо продолжить и в 2017 году. Посмотрите, какие у вас есть ресурсы. Проанализируйте возможности по оптимизации числа муниципальных образований без ущерба интересов сельских жителей. Все сэкономленные за счет оптимизации средства останутся в районе, и вы сможете направить их на развитие и благоустройство», – подчеркнул Алексей Кокорин.

Кроме того, в ходе встречи поднимался вопрос о прохождении в районе отопительного сезона. Глава муниципального образования заверил, что он проходит без срывов, в районе сформирован необходимый запас топлива.

Также Алексея Кокорина интересовали вопросы подготовки к новой посевной кампании. Терехин отметил, что в районе намерены увеличить на одну тысячу га посевные площади, таким образом общий их объем составит 30 тысяч га. Семена засыпаны на 100%, хозяйства ведут подготовку техники.

Алексей Кокорин и Виктор Терехин также обсудили формирование в районе двух инвестиционных площадок для реализации промышленного и сельскохозяйственного инвестпроектов.

Добавим, что в рамках визита Алексея Кокорина в Белозерский район, помимо встречи с его руководителем, запланированы посещение Белозерской детско-юношеской спортивной школы, а также других образовательных учреждений района.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 12.01.17

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