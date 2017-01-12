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Курган

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Публикации за 12.01.17

В Кургане из-за коммунальных аварий без воды останутся десятки домов

В Кургане из-за коммунальных аварий без воды останутся десятки домов

Завтра, 13 января, центр Кургана и часть пятого микрорайона Заозерного останутся без холодной воды. Причина – коммунальные аварии, уточняют в пресс-службе «Водного союза».

По данным источника, одна из аварий произошла на улице Куйбышева, 12. Для ее устранения 13 января с 09-00 до 21-00 будет прекращена подача воды в административные здания, расположенные по адресам: ул.Куйбышева № 74а, 111, 117, 119, 121, 129; ул.Советская № 140а, ул.Сибирская № 1 (Спортивный комплекс), ул. Уральская № 1, ул. Савельева № 20, теплопункты: ул.Советская №142 и ул.Куйбышева №127.

Также холодной воды не будет в домах, расположенных на ул. Советской № 142, 144, ул. Куйбышева № 123, 125, 129, 129а, 131 и ул. Савельева № 6, 18.

В этот же день с 09-00 до 21-00 для устранения аварийной ситуации на водопроводе диаметром 400 мм в доме №16 пятого микрорайона без холодной воды останутся дома №1, 10, 11, 12, а также дома жилого комплекса «Снегири» (5 микрорайон № 16, 16к1, 16к3, 16к4, 16к5, 16к6, 16к7).

Курган, Марина Шашкова

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