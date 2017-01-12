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Курган

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Публикации за 12.01.17

В Кургане мужчина выпал из окна / Спасти его не удалось

В Кургане мужчина выпал из окна Спасти его не удалось

В Кургане проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в результате падения с высоты. ЧП произошло в третьем микрорайоне Заозерного.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СК России по Курганской области, сообщение о факте падения человека из окна пятого этажа жилого дома поступило в правоохранительные органы утром 11 января.

Несмотря на то, что с места происшествия мужчина был госпитализирован, ему была оказана медицинская помощь, спустя непродолжительное время он скончался. Следственным отделом по Курган СУ СК России по Курганской области по данному факту начата процессуальная проверка.

По предварительным данным, установленным на месте происшествия, мужчина 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, где проживал с родственниками, совершил суицид.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Шашкова

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