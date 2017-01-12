В Зауралье после капремонта открылась спортивная школа / Губернатор оценил качество проведенных работ

Публикации за 12.01.17

Сегодня, 12 января, в рамках рабочего визита в Белозерский район губернатор Курганской области Алексей Кокорин посетил капитально отремонтированную детско-юношескую спортивную школа в селе Белозерское. Именно сегодня она торжественно открыла двери для своих воспитанников.

Глава Зауралья лично оценил, в каких условиях теперь предстоит готовиться к соревнованиям белозерцам. Как отметил Алексей Кокорин, помещение школы не узнать.

«Когда я впервые побывал в этой спортивной школе, здесь были обшарпанные стены, дырявый пол, протекающая крыша. Сейчас созданы достойные условия для занятий спортом. Хотелось, чтобы обновленные спортивные залы всегда были полны. Задача ваших тренеров сделать занятия интересными и продуктивными, чтобы вы, ребята, могли прославить не только Белозерский район, но и нашу Курганскую область. Я желаю вам хороших спортивных результатов. Уверен, желающих заниматься спортом станет еще больше», – отметил глава Зауралья.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе главы региона, школа была построена еще в 1977 году. Отремонтировать ее удалось в рамках инвестиционной программы Курганской области. Из регионального бюджета на эти цели было выделено 8 млн рублей. В здании заменены окна, входная группа, выполнены внешняя и внутренняя отделка. Обновлены игровой и борцовский залы. Приобретено оборудование, в том числе гири, штанги, специальный ковер.

Отметим, что здесь тренируются около 250 воспитанников. Дети и молодежь занимаются баскетболом, футболом, пауэрлифтингом, самбо, гиревым спортом, тяжелой атлетикой, карате и настольным теннисом. Воспитанники спортшколы неоднократно становились победителями областных соревнований. Внедряют в ДЮСШа и комплекс «Готов к труду и обороне».

Курган, Марина Шашкова

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