Зауральские лесопользователи накопили миллионные долги перед бюджетом

Публикации за 12.01.17

В Курганской области после вмешательства прокуратуры в 2016 году арендаторы лесных участков погасили задолженность за пользование лесами на сумму более 5,5 млн рублей. На сегодняшний день сумма оставшегося долга составляет 18 млн рублей. По долгам не рассчитались 19 лесопользователей.

В прокуратуре подчеркивают, что такое положение вещей негативно отражается на состоянии бюджетов всех уровней. Поэтому в 2016 году надзорными органами принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушений закона. В департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды в истекшем году внесено два представления по фактам ненадлежащей работы в данном направлении.

Трижды эта ситуация выносилась на обсуждение членов межведомственной рабочей группы по вопросам выявления и устранения нарушений экологического законодательства, соблюдения законности в области охраны окружающей среды и природопользования, борьбы с правонарушениями и преступлениями экологической направленности.

Также тема поднималась в прокуратуре области на заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов области.

В адрес недобросовестных арендаторов лесных участков в 2016 году внесено 10 представлений, объявлено шесть предостережений о недопустимости нарушения закона. По инициативе прокуроров семь виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Вопросы исполнения законодательства в сфере лесопользования находятся на постоянном контроле в прокуратуре области.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 12.01.17

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