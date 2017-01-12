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Курган

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Публикации за 12.01.17

В Кургане завершается ремонт ДК имени Горького / На объекте побывал главный федеральный инспектор

В Кургане завершается ремонт ДК имени Горького На объекте побывал главный федеральный инспектор

Глава Кургана Сергей Руденко, руководитель администрации города Андрей Потапов вместе с Главным федеральным инспектором по Курганской области – руководителем приемной Президента РФ в Курганской области Александром Кистановым побывали в ДК имени Горького и оценили, как проходит ремонт концертного зала учреждения. Напомним, работы ведутся в рамках исполнения поручения главы государства о ремонте объектов социальной сферы.

По словам директора ДК Светланы Карповой, в настоящее время ремонт зрительного зала выполнен. За счет средств, выделенных из городского бюджета, отремонтированы стены, пол, потолок, балкон. Кроме того, заменена электропроводка с учетом возможности подключения самой мощной световой и звуковой аппаратуры. Заканчиваются работы по монтажу светильников.

После завершения ремонта помещение будет приводиться в порядок. В общей сложности зал сможет единовременно вмещать порядка 500 человек.

Как отметил глава Кургана Сергей Руденко, работа проделана большая, ремонт осуществлялся без перерыва на каникулы. Кроме того, с конца декабря в ДК проходили новогодние представления – несмотря ни на что, коллектив учреждения подарил жителям микрорайона праздник. Оценив объем проведенных работ, Александр Кистанов поблагодарил руководство Дома культуры и подрядные организации, выполнявшие ремонт, за добросовестный подход к выполнению поручения Президента, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 12.01.17

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