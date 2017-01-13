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Курган

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Публикации за 13.01.17

В новогоднюю ночь в Зауралье сотрудники ФСБ задержали мигрантов

В новогоднюю ночь в Зауралье сотрудники ФСБ задержали мигрантов

В самом начале года, 1 января, в 00:20 сотрудниками ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержаны двое мигрантов, которые пытались пересечь границу в Петуховском районе.

По данным региональной прокуратуры, гражданин Республики Узбекистан и гражданин Республики Таджикистан, о версии следствия, в группе лиц по предварительному сговору, заведомо зная, что въезд им в Россию запрещен, вне пункта пропуска незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации, следуя с территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан на территорию Петуховского района.

По данному факту следственным отделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело. В ходе расследования преступникам предъявлено обвинение. За совершение преступления им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Добавим, что судом в отношении обвиняемых на период предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Курган, Марина Шашкова

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