В Кургане ужесточат требования к нестационарным объектам торговли

Публикации за 13.01.17

В Кургане по инициативе полицейских внесены изменения в постановление администрации города. В УМВД, проанализировав деятельность органов внутренних дел по профилактике пьянства и алкоголизма, а также правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя, решили, что без ужесточения требованиям к продавцам не обойтись.

Так, полицейские предложили администрации города рассмотреть вопрос о внесении изменений при заключении договоров с предпринимателями на размещение нестационарных торговых объектов. В случае если предприниматели два и более раза нарушают требования КоАП при реализации ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», договор с ними предлагается расторгнуть.

Эти нарушения касаются розничной реализации в нестационарных торговых объектах алкогольной и спиртосодержащей продукции (том числе непищевой), а также пива и напитков, изготавливаемых на основе пива.

Полицейские убеждены, что новое условие договора позволит регулировать договорные отношения с недобросовестными индивидуальными предпринимателями и снизить количество совершаемых правонарушений в данной сфере.

Администрация города поддержала это предложение. 20 декабря 2016 года постановлением №9266 в ранее изданный документ были внесены соответствующие изменения.

Отметим, что нестационарные объекты могут перемещаться с места на место. Хотя зачастую такие торговые точки находятся на одном и том же месте десятилетиями. Действующем законодательством в качестве нестационарного объекта определяется сооружение для торговли. Для него не требуется закладывать фундамент или монтировать какое-либо основание для долгосрочного крепления.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.01.17

В новогоднюю ночь в Зауралье сотрудники ФСБ задержали мигрантов. / В Кургане завершается ремонт ДК имени Горького. На объекте побывал главный федеральный инспектор. / Зауральские лесопользователи накопили миллионные долги перед бюджетом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»