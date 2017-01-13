В Зауралье задержали мужчину, напавшего на продавца / Он ударил женщину по голове и скрылся

Публикации за 13.01.17

В городе Макушино сотрудники полиции установили личность преступника, напавшего на продавца одного из магазинов. Молодой человек уже задержан. Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД региона, происшествие случилось 4 января.

В дежурную часть позвонил мужчина, который сообщил, что, войдя в магазин, обнаружил продавца с травмой головы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Как было установлено, в отношении женщины совершен разбой. Злоумышленник напал на продавца, ударил ее по голове тяжёлым предметом и похитил из кассы 10 тысяч рублей.

Собрав улики, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 20-летний житель города Макушино. Через несколько дней было установлено его местонахождение. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.

Добавим, что за совершение преступления макушинцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.01.17

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