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Курган

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Публикации за 13.01.17

В Зауралье продолжают борьбу с нелегальным алкоголем / Из оборота изъяли десятки тысяч бутылок контрафакта

В Зауралье продолжают борьбу с нелегальным алкоголем Из оборота изъяли десятки тысяч бутылок контрафакта

Зауральские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», которое проходило в регионе в течение последних десяти дней минувшего года. В его рамках было проверены 1078 торговых точек.

По итогам за правонарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции было составлено 97 административных протоколов. За период проведения операции полицейские Зауралья обнаружили и изъяли 10035 единиц продукции без сопроводительных документов и с признаками подделки.

Так, сообщают в пресс-службе УМВД региона, сотрудниками МО МВД России «Варгашинский» был задержан фургон, в котором оказалось 2631 бутылка с сомнительным алкоголем. По 900 единиц такого же товара изъяли сотрудники межмуниципальных отделов МВД России «Петуховский» и «Куртамышский».

В период проведения операции курганские полицейские возбудили два уголовных дела по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Отметим, что еще до начала операции сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области из оборота были изъяты более 70 000 бутылок водки, 86 200 флаконов со спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» и 312 бутылок виски с поддельными акцизными марками. В настоящее время в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконной деятельности в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, проводится комплекс оперативно-следственных действий по сбору доказательственной базы.

Курган, Марина Шашкова

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