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Курган

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Публикации за 13.01.17

В колонии Кургана умер заключенный

В колонии Кургана умер заключенный

В Кургане следственными органами проводится доследственная проверка по факту смерти осужденного в лечебном учреждении УФСИН России по Курганской области. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России региона.

По данным источника, тело 45-летнего мужчины, отбывавшего наказание, было обнаружено утром 12 января 2017 года в одном из помещений ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области.

По предварительным данным, осужденный, находясь на излечении, решил сам уйти из жизни.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.01.17

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