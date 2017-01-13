В Зауралье задержали черных лесорубов

Публикации за 13.01.17

В Курганской области полицейские задержали подозреваемых в рубке 36 сосен. Злоумышленники были пойманы во время оперативно-профилактической операции «Лес», которая проходила на территории региона перед новым годом, в период с 20 по 30 декабря.

Как отмечают в пресс-службе УМВД области, в ходе операции сотрудники полиции патрулировали дороги – было проверено более 330 единиц автотранспорта, перевозившего лесную продукцию. В зоне пристального внимания стражей порядка были также места заготовки и реализации древесины – проверено 674 юридических и физических лица, осуществляющих деятельность в этой сфере.

Кроме того, усилия полицейских были направлены на пресечение правонарушений, связанных с незаконной рубкой деревьев. Так, в Сафакулевском районе сотрудники УМВД задержали лиц, которые совершили незаконную рубку 36 сосен в целях последующего изготовления главного атрибута новогоднего праздника – елки. Она должна была украсить территорию одного из сельских поселений района.

Всего за 10 дней операции зауральскими полицейскими было зафиксировано 29 нарушений, связанных с незаконной рубкой, повреждением лесных насаждений, порядком ввоза и вывоза подкарантинной продукции, правил использования лесов. По всем фактам составлены административные протоколы.

Напомним, что, в соответствии с действующим российским законодательством, за незаконную рубку или повреждение лесных насаждений предусмотрены как административное, так и уголовное наказания – от штрафов до лишения свободы на срок до двух лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.01.17

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