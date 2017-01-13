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Курган

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Публикации за 13.01.17

В Зауралье Фонд капремонта предъявил претензии должникам

В Зауралье Фонд капремонта предъявил претензии должникам

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с руководителем Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Виктором Денисовым. Во время беседы, которая состоялась сегодня, стороны обсудили реализацию в Зауралье программы капремонта.

Как доложил Виктор Денисов, в краткосрочный план капитального ремонта на 2016 год вошли 326 многоквартирных домов. Он реализован на 89%.

По словам Денисова, срок исполнения плана – 31 декабря 2017 года.

«Было отремонтировано 289 домов, оставшиеся 37 будут отремонтированы в кратчайшие сроки. Это дома с сезонными видами работ – там, где предполагается восстановление фасадов и ремонт сетей, то есть работы, которые приостанавливаются на зимний период. Приложим все силы, чтобы закончить их до 1 июля», – подчеркнул он.

По данным пресс-службы муниципалитета, в краткосрочный план на текущий год вошли 370 многоквартирных домов. Среди видов работ – не только замена кровли, ремонт фасада и инженерных сетей, но и замена 95 лифтов. В сентябре на домах прошли конкурсные процедуры, сегодня практически на всех ведутся проектные работы, на 30 объектах подрядные организации уже приступили к ремонтным работам.

Как подчеркнул Алексей Кокорин, работа должна вестись системно, под особым контролем Департамента строительства и Фонда капитального ремонта.

«Опыт уже накоплен по быстрому прохождению проектно-сметной документации, отбору подрядных организаций, это даст возможность качественно и в установленные сроки выполнить все запланированные работы. Кроме того, жильцы должны обязательно участвовать в приеме домов после выполнения ремонтов, это очень важно», – отметил губернатор.

Виктор Денисов подчеркнул, что большая работа ведется по сбору средств за капремонт за объекты муниципальной собственности, расположенные в многоквартирных домах. Всем должникам, по его словам, предъявлены претензии.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.01.17

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