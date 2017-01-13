NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.01.17

В Зауралье готовятся к конкурсам профмастерства

В Зауралье готовятся к конкурсам профмастерства

Окружные этапы конкурса «Лучший обвальщик мяса» и «Лучший инженер-механик в области механизации сельского хозяйства» в рамках проекта «Славим человека труда!» пройдут в Кургане 17 марта. Накануне состоялось заседание рабочей группы, посвященное подготовке к этим событиям. Провел встречу директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергей Пугин.

Как было отмечено, площадкой для соревнований в номинации «Лучший обвальщик мяса» и «Лучший инженер-механик в области механизации сельского хозяйства» станет спорткомплекс имени В.Ф.Горбенко. В первой половине дня участники конкурса будут решать тестовые задания, а во второй – перейдут к практике. В частности, инженерам-механикам предстоит защитить свой уникальный проект.

Как подчеркнул Сергей Пугин, география участников расширяется и выходит за пределы УФО. Например, в прошлом году к конкурсу по номинации «Лучший обвальщик мяса» присоединились представители образовательного учреждения Омской области. Состав делегаций на предстоящие конкурсы сейчас уточняется.

В пресс-службе главы региона добавляют, что конкурсы профессионального мастерства объединяют мастеров разных поколений, дают возможность проявить себя студентам, рабочим, инженерам.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.01.17

В Зауралье Фонд капремонта предъявил претензии должникам. / Евгению Чудновец из карцера отправили в свердловскую колонию. / В Зауралье задержали черных лесорубов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter