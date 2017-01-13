В Зауралье готовятся к конкурсам профмастерства

Публикации за 13.01.17

Окружные этапы конкурса «Лучший обвальщик мяса» и «Лучший инженер-механик в области механизации сельского хозяйства» в рамках проекта «Славим человека труда!» пройдут в Кургане 17 марта. Накануне состоялось заседание рабочей группы, посвященное подготовке к этим событиям. Провел встречу директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергей Пугин.

Как было отмечено, площадкой для соревнований в номинации «Лучший обвальщик мяса» и «Лучший инженер-механик в области механизации сельского хозяйства» станет спорткомплекс имени В.Ф.Горбенко. В первой половине дня участники конкурса будут решать тестовые задания, а во второй – перейдут к практике. В частности, инженерам-механикам предстоит защитить свой уникальный проект.

Как подчеркнул Сергей Пугин, география участников расширяется и выходит за пределы УФО. Например, в прошлом году к конкурсу по номинации «Лучший обвальщик мяса» присоединились представители образовательного учреждения Омской области. Состав делегаций на предстоящие конкурсы сейчас уточняется.

В пресс-службе главы региона добавляют, что конкурсы профессионального мастерства объединяют мастеров разных поколений, дают возможность проявить себя студентам, рабочим, инженерам.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.01.17

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