В Зауралье пытались ввезти семь коробок сомнительных препаратов

Публикации за 16.01.17

В Зауралье на международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу «Петухово» во время досмотра сотрудниками Управления Роспотребнадзора были обнаружены лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. В семи коробках находилось 57 наименований сомнительных лекарств. Их везли из Петропавловска в Москву.

Как сообщают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, препараты с труднопроизносимыми названиями «Цицуньбасюань», «Цзяньшили» не имели на упаковках информации о наименовании производителя лекарственного препарата, номера регистрационного удостоверения, данных о сроке годности. Какие-либо сведения на русском языке отсутствовали вообще.

В итоге в отношении жителя Республики Казахстан, который пытался провезти на территорию России фальсифицированные лекарственные препараты, был составлен протокол об административной ответственности по соответствующей статье. Материалы административного дела были переданы на рассмотрение в Мировой суд Петуховского района.

Судом вынесено постановление о привлечении гражданина к административной ответственности и назначено наказание в виде минимального штрафа, который составляет семьдесят тысяч рублей. Контрафактные лекарственные средства к ввозу на территорию Российской Федерации не допущены.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.01.17

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