В Зауралье водители смогут увидеть, как они нарушили ПДД

Публикации за 16.01.17

Зауральские водители смогут просмотреть видеоматериал своего нарушения ПДД. Для этого создан специальный сайт, где нарушители смогут узнать, как, где и когда они нарушили правила.

По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, на сайте www.cafap45.ru будут выкладываться фото- и видеоматериалы правонарушений, выявленные при помощи средств автоматическом фиксации.

Для просмотра правонарушения водителю необходимо знать номер вынесенного постановления, который можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции. Кроме того, узнать информацию о наложенных административных взысканиях, а также заплатить штраф можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Добавим, что в 2016 году сотрудниками УГИБДД вынесено более 150 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных при помощи средств автоматической фиксации. Чаще всего фиксировались правонарушения, связанные с превышением установленной скорости движения (47% от общего количества зафиксированных правонарушений), а также несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (48%). Нарушения, связанные с проездом перекрестка на запрещающий сигнал светофора, фиксировались в 4%.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.01.17

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