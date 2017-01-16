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Курган

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Публикации за 16.01.17

Гонщик из Алтайского края увез домой Кубок губернатора Зауралья

Гонщик из Алтайского края увез домой Кубок губернатора Зауралья

Станислав Моор из города Бийск Алтайского края завоевал Кубок губернатора Курганской области по автомобильным трековым гонкам. Соревнования второго этапа кубка Урала и Сибири на призы главы региона прошли 15 января на курганском ипподроме.

«Сегодня уже в четвертый раз на ипподроме города Кургана проходит второй этап Кубка Урала и Сибири. Здесь собрались сильнейшие гонщики, в том числе зауральские, за которых мы будем искренне болеть. Я благодарю организаторов за подготовку соревнований, руководство ипподрома за помощь в подготовке трека. Желаю участникам соревнований хороших, бескомпромиссных заездов и удачи!», – обращаясь к участникам и зрителям, отметил губернатор Алексей Кокорин.

По информации пресс-службы главы Зауралья, участие в гонках приняли двадцать пять сильнейших спортсменов Уральского и Сибирского федеральных округов, а также Республики Казахстан. Организаторами соревнований выступили Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, общественная организация «Курганская областная федерация автомобильного спорта «Зауралье» и региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».

Курган, Марина Шашкова

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