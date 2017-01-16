В число территорий опережающего развития могут включить четыре зауральских моногорода

Публикации за 16.01.17

Губернатор Курганской области поручил активизировать работу с Министерством экономического развития РФ по включению четырех моногородов Курганской области в число территорий опережающего развития (ТОР). Об этом говорилось на совещании у главы Зауралья, в котором приняли участие руководители Варгашинского, Далматовского, Катайского и Петуховского районов, а также кураторы муниципальных образований из числа членов правительства области.

Как подчеркнул Кокорин, присвоение статуса территории опережающего развития дает возможность привлечь инвесторов, которые получат льготы по налогам за счет федерального бюджета и льготы во внебюджетные фонды, что очень важно для региона. По информации пресс-службы главы региона, с 1 января 2017 года моногорода Курганской области могут создавать территории опережающего развития, а также претендовать на поддержку из специального фонда. В Курганской области четыре моногорода: Варгаши, Далматово, Катайск и Петухово.

Одним из основных требований при формировании и рассмотрении заявки на создание территорий опережающего развития (ТОР) является наличие обученной команды управленцев. Команда Катайска такое обучение уже прошла.

«От вашей непосредственной заинтересованности будет зависеть конечный результат. Понятно, что на практике не везде будет гладко и сразу. Но сидеть на месте и не использовать этот механизм дополнительного привлечения преференций, дополнительного финансирования мы не можем, – отметил Кокорин, обращаясь к собравшимся. – Даже если ваши специалисты просто пройдут обучение – это дополнительные квалифицированные кадры для района, которые выйдут на новый уровень, расширят свой кругозор. Это плюс, это инвестиционная привлекательность. Польза однозначно от этого будет, поэтому просьба – со всей серьезностью подойти к этому вопросу».

Добавим, что первый пакет документов – заявка города Катайск должен быть подготовлен уже к 15 февраля 2017 года, для городов Далматово и Петухово, рабочего поселка Варгаши срок – март 2017 года. Предварительная защита проектов пройдет в конце января.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.01.17

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