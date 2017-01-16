23% до порога. В Зауралье зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ

Публикации за 16.01.17

За вторую неделю 2017 года в Курганской области зарегистрировано 5373 случая ОРВИ. Заболеваемость находится ниже порогового уровня на 23,2%. Чаще всего болеют дети в возрасте до 6 лет. Доля учащихся среди заболевших составляет 20,2%.

В областном центре зарегистрировано более половины заболевших – 2926 случаев ОРВИ (на первой неделе 2017 года – 2539). Здесь заболеваемость на 19,8% ниже эпидемического порога. Доля учащихся среди заболевших по городу Кургану составляет 16,2% от обратившихся за медицинской помощью.

К настоящему времени в регионе зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, выявлен вирус сезонного гриппа типа А Н3N2.

Добавим, что директором образовательного учреждения может приниматься решение о приостановлении учебного процесса в детской образовательной организации (досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей.

Всего от гриппа в Курганской области привиты 344964 человека, что составляет 40,2 % от населения области.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.01.17

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