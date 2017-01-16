В Кургане построят новый микрорайон

Публикации за 16.01.17

В Кургане прошли публичные слушания, посвященные градостроительным вопросом. Встречу провела директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова. В слушаниях приняли участие проектировщики, архитекторы, представители ресурсоснабжающих предприятий и других организаций, журналисты, собственники застраиваемых и смежных с ними территорий.

Первые публичные слушания были посвящены обсуждению проектов планировки и межевания территории, расположенной севернее микрорайона Зайково. Как пояснила Елена Иванова, документы были разработаны на основании муниципального контракта.

Проектируемая территория, отмечают в пресс-службе муниципалитета, граничит с микрорайонами Зайково, автодорогой «Курган – Зайково» и землями сельхозназначения. На ней предлагается разместить 656 индивидуальных жилых домов, школу, спортивно-досуговый центр с бассейном, несколько открытых площадок для спорта и отдыха, отдельно стоящие магазины и универсальный центр с кафе, предприятиями бытового обслуживания, торговыми точками. Проектом предусмотрено обустройство улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры, организации системы санитарной очистки территории.

Во время публичных слушаний было высказано замечание, касающееся системы электроснабжения будущего микрорайона. Подрядная организация выразила готовность доработать проект с учетом рекомендаций специалистов ресурсоснабжающего предприятия.

Елена Иванова отметила, что все озвученные в ходе обсуждения замечания и предложения будут внесены в протоколы. Вместе с заключениями по итогам публичных слушаний документы будут направлены руководителю администрации города Андрею Потапову для принятия дальнейших решений в соответствии с действующим законодательством.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.01.17

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