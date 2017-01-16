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Курган

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Публикации за 16.01.17

В Курган переезжают молодые соотечественники

В Курган переезжают молодые соотечественники

Подведены итоги работы территориальной комиссии, занимающейся рассмотрением и согласованием заявлений соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться для постоянного проживания в Курган.

В общей сложности в 2016 году состоялось 34 заседания комиссии. Было согласовано 111 заявлений. В Курган приехали 87 членов семей заявителей, в том числе 25 дошкольников и 24 ребенка школьного возраста. Переселиться в областной центр Зауралья пожелали граждане Казахстана (57,9%), Украины (30,2%), Узбекистана (3,4%), Киргизии (1,7%), Таджикистана (3,4%), Армении (1,7%) и Азербайджана (1,7%). Как показал проведенный анализ, 31 человек (26,1%) имеет высшее образование, 53 (44,5%) – среднее специальное и 35 (29,4%) – среднее образование.

Средний возраст участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, по городу Кургану составил 30 лет. В пресс-службе муниципалитета добавляют, что многие соотечественники, обратившиеся с заявлениями о переселении, имеют родственников в городе Кургане, а некоторые здесь уже учатся или работают.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.01.17

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