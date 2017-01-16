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Курган

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Публикации за 16.01.17

В Зауралье сдали новый межпоселковый газопровод / Он соединит два района

В Зауралье сдали новый межпоселковый газопровод Он соединит два района

В конце минувшей недели в Курганской области состоялся торжественный пуск межпоселкового газопровода, который соединил деревни Арасланова Щучанского района и Белое Озеро Сафакулевского района.

Как сообщают в пресс-службе губернатора Курганской области, общая протяженность газовых сетей – около 15 км. На природный газ планируется перевести две котельные и 171 домовладение. При этом 123 из них уже подготовлены к приему газа.

Отметим, что стройка заняла меньше года. Строительство межпоселкового газопровода началось в марте 2016 года в рамках инвестиционной программы развития газоснабжения и газификации Курганской области. Финансирование строительства разводящих газовых сетей велось в рамках госпрограммы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий».

Как подчеркивает источник, всего за прошлый год на территории Зауралья в рамках программы газификации построено семь межпоселковых газопроводов, общей протяженностью около 77 км.

Курган. Другие новости 16.01.17

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