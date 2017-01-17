Житель Кургана украл из чужой машины трикотажные вещи / Ущерб составил 60 тысяч рублей

Публикации за 17.01.17

В Кургане полицейские задержали подозреваемого в краже из автомобиля. Сообщение о произошедшей кражи поступило в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Кургану 13 января. Местная жительница, которая является индивидуальным предпринимателем, сообщила, что в ночь с 12 на 13 января по улице Бажова неизвестное лицо, повредив тент кузова ее автомобиля Газель, похитило товар – трикотажные изделия на общую сумму 60000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 35-летний неработающий ранее несудимый житель города, у которого в ходе обыска было изъято все похищенное.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.01.17

В Зауралье сдали новый межпоселковый газопровод. Он соединит два района. / В Курган переезжают молодые соотечественники. / В Кургане построят новый микрорайон. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»