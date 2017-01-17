В Кургане неизвестный «замуровал» наркотики в потолке / Обмануть оперативников ему не удалось

Публикации за 17.01.17

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области нашли наркотики в гараже. В сооружении, расположенном на улице Бурова-Петрова, он прятал три свертка с «синтетикой».

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, запрещенные вещества были спрятаны в потолке. Масса наркотика составила 31, 1 грамма.

По факту приготовления к сбыту наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к данному преступлению.

Напомним, наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Добавим, что всего за период с 13 по 15 января на территории Курганской области сотрудниками полиции было возбуждено 11 уголовных дел по наркопреступлениям. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 200 граммов одурманивающих веществ, в том числе 176 граммов каннабиса и более 34 граммов синтетических наркотиков.

Курган, Марина Шашкова

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