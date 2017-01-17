В Зауралье сняли с продажи почти 300 литров спиртосодержащей продукции

Публикации за 17.01.17

В Курганской области продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению реализации спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции, опасной для жизни и здоровья населения. С начала декабря 2016 года региональным Управлением Роспотребнадзора проверено 11 объектов, где продается пищевая спиртосодержащая продукция (в трех выявлены нарушения), а также 155 торговых точек, где можно купить непищевую продукцию такого плана. Тут нарушений больше – 43.

Как поясняют в пресс-службе Управления, основными нарушениями, выявляемыми при проверках, явились: реализация парфюмерно-косметической продукции с нарушением требований к маркировке, нарушение требований по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, реализация спиртсодержащей непищевой продукции без оформленных ценников и др.

За выявленные нарушения требований действующего законодательства специалистами Управления Роспотребнадзора по Курганской области составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. Материалы шести дел переданы в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области.

С реализации снято 19 партий спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом 296,1 литров.

Добавим, что с 1 по 16 января были проверены объекты торговли, где можно приорбрести стеклоомывающую жидкость. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения, наложен арест на одву партию «незамерзайки». В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении, наложен штраф, материалы проверки переданы в Мировой суд Кургана.

Кроме того, Управлением был выявлен интернет-сайт на котором размещено предложение о продаже пищевой добавки ароматизатор «Пшеничная» 40%. В ведомстве планируются обратиться с иском в суд с требованием признать информацию о реализации данной продукции, распространяемой по средством сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Работа в данном направлении продолжается.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 17.01.17

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