В Зауралье будут учить студентов-медиков

Публикации за 17.01.17

В Курганской области откроют кафедру Тюменского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ. Соответствующее соглашение о сотрудничестве с вузом было утверждено сегодня в ходе заседания правительства региона. Провел его губернатор Зауралья Алексей Кокорин.

Как рассказала первый заместитель директора Департамента здравоохранения Ирина Макарова, предполагается, что это будет способствовать повышению возврата в регион выпускников медицинских вузов и решению вопроса дефицита кадров в сфере здравоохранения. Документ вступит в силу с момента его подписания. Срок действия соглашения – 5 лет.

В пресс-службе главы добавляют, что цель соглашения – обеспечение практической подготовки студентов, ординаторов, интернов, в том числе целевого обучения для Курганской области. Кафедру, где будут проходить подготовку интерны и ординаторы, курсы повышения квалификации и переподготовку действующие врачи, планируют открыть на базе Курганской областной клинической больницы.

Курган, Марина Шашкова

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