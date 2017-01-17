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Курган

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Публикации за 17.01.17

В Зауралье внесли изменения в закон о бюджетном процессе

В Зауралье внесли изменения в закон о бюджетном процессе

Право на заключение соглашения с Министерством финансов Российской Федерации об условиях предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Курганской области стало дополнительным пунктом в перечне губернатора Зауралья. Такое изменение было принято в закон «О бюджетном процессе в Курганской области» в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Как рассказала начальник финансового управления области Елена Лукашук сегодня, 17 января, в ходе заседания правительства региона, эти соглашения предусматривают меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление государственных финансов Курганской области (решение проблем сбалансированности бюджета региона).

Кроме того, отмечают в пресс-службе губернатора Зауралья, в закон «О бюджетном процессе в Курганской области» внесены и другие изменения.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 17.01.17

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