Следственный комитет: умерший в Кургане в отделе полиции мужчина был избит

Публикации за 17.01.17

Курган, Январь 17 (Новый День, Марина Шашкова) – В Кургане продолжается доследственная проверка по факту смерти в отделе полиции №5 мужчины, который, по версии следствия, ушел из жизни добровольно. К настоящему времени выяснены новые обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь на 4 января текущего года в комнате для административно-задержанных отдела полиции №5 скончался мужчина 1979 года рождения, незадолго до этого доставленный в нетрезвом состоянии с одной из улиц города.

Как показало судебно- медицинское исследование, у погибшего имелись повреждения внутренних органов, не связанные с непосредственной причиной его смерти, которые ему были причинены прижизненно. По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

В настоящее время доследственная проверка по факту смерти мужчины продолжается, в рамках нее устанавливаются все обстоятельства его гибели. В рамках расследования уголовного дела следствием принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств получения потерпевшим телесных повреждений, а также лиц, к этому причастных.

Курган. Другие новости 17.01.17

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