Зауралье получило 3,8 млн рублей на покупку жилья для ветеранов ВОВ

Публикации за 17.01.17

Сегодня, 17 января, правительство Курганской области в ходе очередного заседания утвердило дополнительное Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о предоставлении средств из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Согласно документу, на эти цели в регион поступило более 3,8 млн. рублей.

Как рассказала начальник Главного управления социальной защиты населения региона Вера Демина, средства израсходованы в полном объеме. Жилищные условия улучшили три ветерана Великой Отечественной войны.

«У нас на сегодня продолжают состоять на учете 29 вдов погибших (умерших) участников войны. Курганская область в текущем году получит 32 млн. рублей на данную меру социальной поддержки. Все вдовы будут обеспечены жильем», – цитируют слова Деминой в пресс-службе главы Зауралья.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 17.01.17

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