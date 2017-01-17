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Курган

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Публикации за 17.01.17

Зауралье получило 3,8 млн рублей на покупку жилья для ветеранов ВОВ

Зауралье получило 3,8 млн рублей на покупку жилья для ветеранов ВОВ

Сегодня, 17 января, правительство Курганской области в ходе очередного заседания утвердило дополнительное Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о предоставлении средств из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

Согласно документу, на эти цели в регион поступило более 3,8 млн. рублей.

Как рассказала начальник Главного управления социальной защиты населения региона Вера Демина, средства израсходованы в полном объеме. Жилищные условия улучшили три ветерана Великой Отечественной войны.

«У нас на сегодня продолжают состоять на учете 29 вдов погибших (умерших) участников войны. Курганская область в текущем году получит 32 млн. рублей на данную меру социальной поддержки. Все вдовы будут обеспечены жильем», – цитируют слова Деминой в пресс-службе главы Зауралья.

Курган, Марина Шашкова

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