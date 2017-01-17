В Шадринске четыре человека отравились угарным газом

Публикации за 17.01.17

Курган, Январь 17 (Новый День, Марина Шашкова) – Следственные органы СК России по Курганской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с гибелью четырех человек от отравления угарным газом. Трагедия произошла накануне в городе Шадринск.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, вечером 16 января в квартире, расположенной на третьем этаже дома №25 по улице Луначарского в Шадринске были обнаружены тела мужчины 1990 года рождения и женщины 1972 года рождения. Женщина находилась в квартире родственников, мужчина находился в квартире вместе с ней. В квартире, расположенной на четвертом этаже над указанной квартирой обнаружены тела двух женщин (1929 и 1957 годов рождения) в ней проживавших.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием сотрудников газовой службы и использованием измерительных приборов в квартире, расположенной на третьем этаже зафиксирован значительный выход продуктов сгорания природного газа из проточного водонагревателя, расположенного на кухне. По версии следствия, угарный газ из этой квартиры распространился в квартиру, расположенную на 4 этаже. По предварительным данным, причинной смерти четверых погибших стало их отравление угарным газом.

В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства случившегося. По данному факту ведется следствие.

Курган. Другие новости 17.01.17

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