NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 18.01.17

В Зауралье на 35% вырастет зарплата работников культуры

В Зауралье на 35% вырастет зарплата работников культуры

В 2017 году у работников культуры Курганской области на 35% должна вырасти заработная плата. Об этом накануне сообщил на заседании правительства региона начальник Управления культуры Владимир Бабин.

Как было отмечено, работа по постепенному увеличению заработной платы в сфере культуры ведется в рамках исполнения Указов Президента России. В частности, на прошедшем заседании утвердили новое распоряжение правительства Курганской области, которое вносит изменение в региональную «дорожную карту» в части показателей заработной платы.

В итоге, сообщает пресс-служба главы региона, ежемесячный доход работников учреждений культуры к 2018 году составит 100% от средней заработной платы по региону – это ориентировочно 22 058 рублей.

Добавим, что сейчас заработная плата сотрудников учреждений культуры составляет 13979 рублей. Планируется, что уже в этом году она увеличится на 35%, то есть вырастет до 18925 рублей. Владимир Бабин рассказал, что на эти цели будут направлены дополнительные 268, 2 млн. рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 17.01.17

В Шадринске четыре человека отравились угарным газом. / Решением вопроса об УДО Евгении Чудновец занялись Юрий Пономарев и Татьяна Мерзлякова. Президенту РФ написано прошение о помиловании. / Зауралье получило 3,8 млн рублей на покупку жилья для ветеранов ВОВ.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter