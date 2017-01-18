В Зауралье на 35% вырастет зарплата работников культуры

Публикации за 18.01.17

В 2017 году у работников культуры Курганской области на 35% должна вырасти заработная плата. Об этом накануне сообщил на заседании правительства региона начальник Управления культуры Владимир Бабин.

Как было отмечено, работа по постепенному увеличению заработной платы в сфере культуры ведется в рамках исполнения Указов Президента России. В частности, на прошедшем заседании утвердили новое распоряжение правительства Курганской области, которое вносит изменение в региональную «дорожную карту» в части показателей заработной платы.

В итоге, сообщает пресс-служба главы региона, ежемесячный доход работников учреждений культуры к 2018 году составит 100% от средней заработной платы по региону – это ориентировочно 22 058 рублей.

Добавим, что сейчас заработная плата сотрудников учреждений культуры составляет 13979 рублей. Планируется, что уже в этом году она увеличится на 35%, то есть вырастет до 18925 рублей. Владимир Бабин рассказал, что на эти цели будут направлены дополнительные 268, 2 млн. рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 17.01.17

В Шадринске четыре человека отравились угарным газом. / Решением вопроса об УДО Евгении Чудновец занялись Юрий Пономарев и Татьяна Мерзлякова. Президенту РФ написано прошение о помиловании. / Зауралье получило 3,8 млн рублей на покупку жилья для ветеранов ВОВ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»