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Курган

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Публикации за 18.01.17

В Кургане начинают сносить самовольные постройки. Адреса объектов

В Кургане начинают сносить самовольные постройки. Адреса объектов

В Кургане снесут металлические гаражи, относящиеся к категории самовольных построек. Об этом корреспонденту NDNews рассказали в пресс-службе администрации города.

По данным источника, под снос подпадают гаражи, расположенные по адресам: ул. Володарского, в районе дома № 77 (три металлических гаража), а также ул. Володарского в районе детского сада «Белочка». Здесь под снос идут сразу 17 гаражей.

Работа будет проводиться в соответствии с принятым постановлением администрации города (от 10 января текущего года) и по всем требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения об организации деятельности по сносу самовольных построек, а также самовольно установленных некапитальных строений (сооружений) на территории города Кургана.

Отметим, что гражданам, установившим гаражи, настоятельно рекомендуют демонтировать их в срок до 1 марта текущего года. В случае невыполнения решения о сносе, он будет организован администрацией города.

Добавим, что по вопросам, связанным с исполнением решения о сносе, лица, осуществившие самовольную постройку, могут обратиться Управление земельных ресурсов и строительства в отдел муниципального земельного контроля.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 18.01.17

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