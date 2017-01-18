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Курган

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Публикации за 18.01.17

У сел Зауралья отберут право утверждать генпланы и правила землепользования

У сел Зауралья отберут право утверждать генпланы и правила землепользования

В ходе очередного заседания, которое состоялось накануне, 17 января, члены правительства Курганской области наделили администрации районов новыми полномочиями, переложив их с уровня сельских поселений.

Теперь все полномочия по утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки, подготовленной на их основе документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, а также утверждение местных нормативов градостроительного проектирования для сельских поселений будут переданы на районный уровень.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, специалисты поясняют, что для подготовки этой градостроительной документации необходима достаточная квалификация специалистов в сфере строительства и архитектуры. В штатах администраций районов есть работники, которые обладают необходимым уровнем и уже осуществляют эти полномочия. Источник подчеркивает, что эта мера призвана повысить качество подготовки градостроительной документации.

Курган, Марина Шашкова

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