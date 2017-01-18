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Курган

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Публикации за 18.01.17

В Зауралье налоговые поступления возросли на 18%

В Зауралье налоговые поступления возросли на 18%

Курган, Январь 18 (Новый День, Марина Шашкова) – В 2016 году в бюджет Курганской области за счет всех видов налогов было перечислено более 15 млрд рублей, в местные бюджеты – около 4 млрд. Прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по сравнению с 2015 годом составил 18%. Об этом накануне в ходе встречи с губернатором Зауралья рассказал начальник регионального УФНС Владимир Рыжук.

По словам главного налоговика области, этих результатов удалось достичь благодаря контрольным мероприятиям и увеличению поступлений от налога на прибыль крупных предприятий. В их числе региональное отделение ПАО «Сбербанк России», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «НПО «Курганприбор».

Как показал анализ, начиная с 2014 года ежегодный прирост налога на прибыль организаций, состоящих на учете по месту нахождения в налоговых органах Курганской области, составляет около 20%. По итогам контрольных мероприятий по оперативным данным в 2015 году в бюджеты всех уровней взыскано 540 млн. рублей.

Имущественные налоги с физических лиц собраны на 75% (средний показатель по Уральскому федеральному округу составил 70%). Оплата оставшихся 25% ожидается в начале 2017 года.

Как прокомментировал губернатора, «рост налоговых поступлений в бюджет показывает, что работа Управления ФНС по Курганской области выстроена».

«Уверен, что в 2017 году она будет продолжена на хорошем уровне. От собираемости налогов зависит строительство и ремонт дорог, учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, решения значимых для Зауралья и зауральцев вопросов», – цитируют слова Кокорина в пресс-службе главы региона.

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