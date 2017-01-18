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Курган

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Публикации за 18.01.17

В Зауралье браконьеры лишились машины, оружия и 100 тысяч рублей

В Зауралье браконьеры лишились машины, оружия и 100 тысяч рублей

В Курганской области за незаконную охоту к стотысячному штрафу приговорены жители Кетовского района. Год назад, в январе 2016-го, двое мужчин незаконно отстреляли двух косуль с автомобиля ВАЗ-21093. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры, действиями браконьеров государственному охотничьему фонду был причинен крупный материальный ущерб в сумме 120000 рублей.

В итоге после проведения ряда экспертиз и обысков у обвиняемых изъяты автомобиль и ружье, с применением которых осуществлялась охота, а с согласия прокурора по ходатайству дознавателя судом наложен арест на автомобиль, являвшийся орудием совершения преступления.

Приговором Притобольного районного суда каждому обвиняемому назначено наказание в виде 100 тысяч рублей штрафа, а также конфискованы орудия совершения преступления – ружье и автомобиль.

Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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