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Курган

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Публикации за 18.01.17

В Кургане вдове ветерана ВОВ отказывали в праве на получение жилья

В Кургане вдове ветерана ВОВ отказывали в праве на получение жилья

В Кургане после вмешательства прокуратуры на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении была принята вдова участника Великой Отечественной войны. Ранее женщина неоднократно обращалась в администрацию города, но получала отказ.

Как показала проведенная прокурорская проверка, 88-летняя жительница Кургана, вдова участника Великой Отечественной войны, инвалид 3 группы несколько раз обращалась в администрацию Кургана с просьбой о постановке ее на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, как это предусмотрено указом президента. Однако муниципалитет отказывал пожилой женщине в постановке на жилищный учет.

Защищая права вдовы, прокурор обратился с иском в суд.

По результатам его рассмотрения требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, Постановления администрации Кургана «Об отказе в принятии на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении» признано незаконным, на муниципалитет возложена обязанность принять вдову участника ВОВ на учет граждан в качестве нуждающейся в жилом помещении с момента обращения, сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 18.01.17

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