В Зауралье преступника выдала любовь к красивым вещам

Публикации за 19.01.17

В Шатровском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже по аксессуару, который он не мог не выставить напоказ. Любовь к красивым вещам оказалась сильней страха быть пойманным.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, 16 января в дежурную часть ОП «Шатровское» позвонила жительница одного из сел и сообщила, что из ее дома похищено имущество. В числе добычи вора оказались шуруповерт, DVD-приставка к телевизору, набор отверток, продукты питания из холодильника и другие вещи. Общий ущерб составил более 10 000 рублей.

На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские определили круг лиц, возможно причастных к совершению кражи. При их отработке у одного из мужчин оперативники заметили брючный кожаный ремень, похожий по описанию на похищенный с места преступления.

В ходе дальнейшей работы подозреваемый – 21-летний молодой человек, приехавший в этот населенный пункт в гости к матери, признался в совершении кражи и указал место, где спрятал похищенное имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 6 лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 18.01.17

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